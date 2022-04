Els experts, preocupats per la repercussió de l’arribada a Europa de la formiga agulla asiàtica

En una entrevista al Notícies Migdia, l’investigador Roger Vila ha explicat que la formiga agulla asiàtica va ser detectada per primera vegada al juliol de 2020 a Nàpols: “Es va descobrir una formiga mascle fent un vol nupcial, això vol dir que hi ha un niu madur, amb una reina que s’ha reproduït, això són males notícies”. Una espècie depredadora i perillosa per a la salut humana Segons Vila, aquesta formiga té “una picada molt dolorosa, com la d’una vespa, i en un percentatge de gent provoca al·lèrgies i cal anar a l’hospital”. Però l’impacte a la natura és molt major. La formiga agulla asiàtica ja està instal·lada a Estats Units des dels anys 30 i no només a les zones urbanes. “Aquesta espècie també s’estén pels boscos naturals, és depredadora d’altres insectes i també és capaç de fer fora les altres formigues que s’encarreguen de dispersar les llavors i remouen la terra. No sabem com podria afectar a Europa”, ha apuntat aquest expert. Què s’ha de fer amb les espècies invasores? Roger Vila ha assegurat que aquestes espècies “s’han d’intentar eliminar quan són localitzades en una eta primerenca”. Si ja estan en fase exponencial i ja estan escampades per grans regions, només es poden controlar lleugerament. Vila ha recordat que el 9% de les espècies introduïdes són per l’acció de l’ésser humà. A Catalunya, n’hi ha més de 1.000 introduïdes i, d’aquestes,100 són invasives.