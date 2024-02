Els experts confien en la contenció de la inflació malgrat el repunt a l'inici de l'any

En una entrevista a la Brúixola, el professor d'Economia i d'Empresa de la Universitat Abat Oliba CEU Ramon Alfonso ha assegurat que és una "bona notícia" que la inflació subajcent hagi caigut fins al 3,7%, dues dècimes menys que al desembre. Al seu parer, malgrat el repunt que s'explica per la pujada de la factura energètica, estem en el "procés de baixada" que s'està produint al conjunt de la Unió Europea. Per a Alfonso, no és preocupant l'efecte de la rebaixa de l'IVA del gas o de la llum d'aquest mes de gener.

L'objectiu del 2%, més a prop

Aquest expert també està convençut que les dades demostren que cada cop estem més a prop de l'objectiu de situar l'IPC al 2% marcat pel Banc Central Europeu. En aquest sentit, ha afirmat que s'està guanyant la partida a la inflació tot i que "no podem relaxar-nos". Alfonso ha assegurat que encara es produirà "algun missatge dur" per part de les institucions bancàries però que "anem ben orientats". És per això que també pensa que els tipus d'interès es mantindran durant els propers mesos i ha descartat una pujada: "Estem tot just en el punt d'inflexió".

També ha valorat positivament les perspectives de creixement de l'economia espanyola per als propers anys i ha assegurat que tot plegat demostra que el nostre país "no s'ha despenjat del grup de la Unió Europea".