Els alumnes de 4art d'ESO treuen les pitjors notes en català i en castellà dels últims 10 anys

El departament d’Educació ja va avisar que els resultats de les proves de competències bàsiques no serien bons i la sospita s’ha confirmat aquest matí ja de forma oficial. L’alarma s’ha disparat sobretot en els resultats de català i castellà dels alumnes de quart d’ESO, l’últim any d’educació obligatori i el curs previ al Batxillerat o la Formació Professional. En el cas del castellà, de mitjana s’han situat en els 71,6 punts, més de tres punts i mig menys respecte la prova anterior. De fet, és la nota més baixa dels darrers anys. Un 15% dels estudiants examinats té un nivell baix en aquesta matèria.

En català la cosa no pinta gaire millor: 72,3 punts, gairebé dos punts menys en relació a la prova del 2022. En canvi, la nota positiva és l’anglès amb una millora de sis punts. Gairebé un 30% dels estudiants de secundària en té un nivell alt. També milloren, de forma menys significativa, en ciències i en matemàtiques, tot i que en aquesta última matèria gairebé 1 de cada 4 alumnes té un nivell baix.

Els alumnes de sisè de primària

En el cas de sisè de primària, els alumnes han obtingut millors resultats en català, en anglès i, sobretot, en matemàtiques, amb dos punts i mig més que l’any anterior. Han baixat en medi natural i castellà. De fet, en aquesta darrera matèria, és la nota més baixa dels darrers deu anys i gairebé dos punts menys respecte la prova del 2022. Cal dir que tant en català com en castellà hi ha un 17% d’alumnes amb un nivell baix, és el percentatge més alt en aquesta franja. Preocupa tant la comprensió lectoral com l’expressió escrita, on s’ha detectat el pitjor resultat.

Les conclusions d'Educació

El departament d'Educació valora que es trenqui la tendència a la baixa dels primers anys després de la pandèmia tot i que reconeix que encara hi ha molt marge de millora per tornar als nivells anteriors al coronavirus. També destaquen que la millora s’està notant en tots els centres, també en on es concentren més alumnes vulnerables. De fet, la conselleria recorda que Catalunya té una complexitat per sobre de la mitjana estatal i que això influeix en els resultats. Què es farà per millorar-los? Doncs seguir avaluant el sistema, millorar el finançament dels centres de més complexitat i potenciar la formació dels docents.