Elisa Gautier: "Vaig veure que, si seguia així, m'acabaria morint. O demanava ajuda o no sé com hauria acabat"

Els joves d’entre 12 i 25 anys, i especialment les dones, són el col·lectiu que més pateix Trastorns de la Conducta Alimentària. Aquest és el cas de l’Elisa Gautier, una jove que en la seva adolescència va patir un TCA, i que ha explicat als micròfons d’Onda Cero que des d’un primer moment sabia que hi havia coses que no anaven bé, però que la pròpia malaltia li impedia demanar ajuda perquè havia acceptat certes pràctiques.

Doncs no demanar ajuda i minimitzar la situació va provocar que l’estat de salut de l’Elisa empitjorés. Va anar perdent força i energia, es mostrava més irritada i enfadada fins arribar a tal punt on no va poder més. Però, tot i no poder més, mai va verbalitzar el crit d’auxili. Una ajuda que costa de demanar perquè l’afectat no és conscient de la gravetat de la situació, tal i com ha explicat a Onda Cero de la responsable del Servei d’Atenció a persones afectades i les seves famílies de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia, Bàrbara Alcaide.

Finalment, l’Elisa va començar un tractament, i fins i tot va passar per un ingrés d’any i mig en un hospital de dia i afortunadament actualment pot afirmar que ha superat la malaltia.

La pandèmia, punt d'inflexió

El covid va suposar un abans i un després en l’augment de casos de TCA en adolescents. El trencament de les rutines i el consum abusiu de continguts a través de les xarxes socials – incrementant la pressió estètica - van ser dos detonants claus. I no només això, sinó que l’ús de les xarxes socials està provocant que cada vegada debutin en TCA nenes més petites, de fins i tot 10 o 11 anys.

Els TCA en adults

Però els Trastorns de la Conducta Alimentària no afecten només els adolescents i joves, sinó que és una patologia que pot afectar també la població adulta. Es poden donar casos nous, però normalment es dona en persones que fa anys que pateixen la malaltia, és a dir, està cronificada, i creuen que podran superar-la per ells mateixos. En aquest sentit, a Catalunya ja és en funcionament des del mes de desembre de l’any passat una unitat especialitzada en TCA de llarga durada i alta complexitat en adults. Una unitat pionera que es troba a l’Hospital Sagrat Cor de Martorell, i es gestiona amb l’Hospital de Bellvitge.