Educació vol "accelerar" la climatització d'escoles i instituts

En una entrevista a la Brúixola, la consellera d'Educació ha reivindicat que, en aquesta legislatura, el govern català i el seu departament han posat sobre la taula de les seves prioritats la lluita contra el canvi climàtic i l'impuls del comfort tèrmic als centres educatius. En aquest sentit, ha anunciat que abans d'acabar el mes de setembre s'haurà reunit amb els municipis, a través de la comissió mixta, per "coordinar-nos i veure com ho fem plegats". També ha deixat clar que cal "trobar aliats i recursos fora i dins del govern per avançar més ràpid" perquè, si no, "anirem massa lents".

El diagnòstic ja està fet

La titular del departament d'Educació ha reconegut que "s'hauria d'haver començat fa molts anys" en aquesta qüestió però que ara, almenys, ja està fet l'anàlisi. Segons ha explicat a Onda Cero Catalunya, només el 41% dels instituts i un 16% de les escoles compten amb mesures de comfort tèrmic. Simó ha donat compte de les mesures que s'han pres fins ara: la instal·lació de 10 mil ventiladors i la renovació d'envolvents per millorar el tancament de les finestres o l'aïllament dels sostres. També ha recordat als ajuntaments que el departament d'Acció Climàtica ha publicat subvencions perquè els ajuntaments puguin adequar les condicions de temperatura d'escoles i altres edificis municipals.

Seguir dialogant amb els sindicats

Sobre la vaga que tres sindicats educatius han convocat per a l'inici del curs i que ha tingut un seguiment minoritari a l'escola pública, Simó ha evitat valorar la jornada i ha assegurat que la seva voluntat continua sent mantenir el diàleg amb els sindicats per "resoldre les estretors i les necessitats" de la comunitat educativa. La consellera ha defensat que s'ha avançat moltíssim per revertir les retallades i que ara mateix només en queden dues. També ha reiterat que, quan sàpiga amb quins recursos pressupostaris compta el seu departament, podrà "pactar" el calendari amb els sindicats per revertir les demandes pendents.

El repte de la comprensió lectora

Un de les prioritats de la consellera d'Eduació és millorar la comprensió lectora dels estudiants després dels mals resultats de les proves PIRLS dels alumnes de quart de primària. En tot cas, Simó ha assegura que és un problema que ve de lluny, "la pandèmia no ho explica tot", i ha recordat que els resultats del 2016 ja eren dolents. Més enllà de les mesures anunciades per incentivar la lectura i millorar les biblioteques escolars, Simó ha assegurat que el departament està disposat a oferir més eines de suport però ha demanat lideratge als centres, a les direccions i als seus docents.