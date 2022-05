DINCAT, la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, han fet arribar a la Generalitat i a la comissió de Salut una proposició no de llei per canviar la situació. El director de DINCAT, Carles Campuzano, assegura que “la sobremedicació atempta contra el dret a la salut”. Per això demana “formació i informació” entre els professionals sanitaris per reduir la sobremedicació que a vagades pateixen les persones amb discapacitat intel·lectual.