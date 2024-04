Descobrim els secrets del Cirque Du Soleil

En una entrevista a la Brúixola, l'artista francès Ghislain Ramage ens ha explicat que una de les claus que explica l'èxit del Cirque Du Soleil és que "sempre aconsegueix sorprendre a la gent", "el circ sempre té imaginació i permet crear coses noves". En aquesta nova versió d'"Alegría", Ramage protagonitza un dels números més espectaculars, la roda cyr, una anella d'alumni i d'acer que s'acaba convertint "en la seva parella". Actualment, entrena un cop o dos per setmana, ja que la resta de dies té funció i també cal descansar el temps necessari per evitar lesions.

Ramage té una àmplia formació en el camp de les acrobàcies, quan era petit, amb només sis anys, ja va començar a tenir les seves primeres experiències amb aquest món: "Jo pensava que sense tenir una família relacionada amb el circ, no podria arribar a dedicar-m'hi professionalment però hi ha moltes escoles professionals de circ i ho he aconseguit".

Fins al 19 de maig a Barcelona

Ja sabeu que el Cirque Du Soleil té instal·lada des de finals del mes de març la seva gran carpa al districte cultural de l’Hospitalet. La companyia de circ més reputada del món porta de nou el seu espectacle més emblemàtic, Alegría, estrenat per primer cop al 1994. El mateix esperit de sempre però amb aires renovats: noves acrobàcies, jocs malabars, molt humor i una escenografia espectacular amb què es vol tornar a enamorar una nova generació. Estarà a l'Hospitalet fins al 19 de maig.

¡