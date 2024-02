El curs escolar començarà el 9 de setembre

El pròxim curs escolar començarà el dilluns 9 de setembre. Així ho ha anunciat el Departament d’Educació i, d’aquesta manera, s’endarrereix la data d’inici de curs, tal com havien demanat diversos membres del Consell Escolar. Ho demanaven per així tenir, com a mínim, un marge de cinc dies per preparar el curs, ja que els docents comencen a treballar l’1 de setembre. Aquesta data també compleix amb el compromís de la consellera de mantenir l’inici de curs abans de l’11 de setembre. Així doncs, es fa marxa enrere amb la decisió presa per l’antic conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, de començar el dia 5, tal com es va fer l’any passat.

La consellera d'Educació, Anna Simó ha assegurat que aquesta data no està tancada per la resta de cursos, ja que afirma que treballen en un replantejament del curs i el sistema que pot afectar el calendari. La consellera, també ha explicat que ha plantejat als sindicats la voluntat del departament d'establir un nou pla de formació que faci que el juliol es pugui dedicar a aquesta qüestió.

Els sindicats enfadats

Per la seva banda, els sindicats del sector celebren l’endarreriment, tot i que no els acaba de convèncer del tot. A més, també lamenten que es tracti d’una decisió no consensuada. Tant UGT com CCOO celebren el canvi tot i que haguessin preferit que s’hagués fet conjuntament amb els treballadors.

Per altra banda, USTEC i l’Intersindical, consideren que hauria sigut millor que la data fos a partir del 12 de setembre. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, afirma que no tenen temps de preparar el curs amb tant poc temps, i segueixen reclamant que es comenci a partir del 12 de setembre. En la mateixa línia, també critiquen que la consellera hagi anunciat la decisió sense previ avís. Segura explica que comptaven poder-ne parlar a la següent mesa, i que no estaven informats de cap tipus de decisió en aquesta direcció.