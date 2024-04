El creuer aturat al Port de Barcelona amb 1.500 turistes salpa sense els turistes sense visat

Ja ha pogut salpar el creuer aturat a Barcelona a causa d’un grup de Bolivians sense visat. Els afectats han sigut traslladats a un altre creuer per fer les gestions, per tal d'alliberar l'altra embarcació. Segons l’ambaixada de Bolívia, els turistes han estat víctimes d’una estafa que els hi hauria donat visats falsos que no els ha permès entrar a l’espai Schengen.

Víctimes d'una estafa

El grup ha estat traslladat a un altre creuer de la companyia MSC, per realitzar els tràmits d’estrangeria necessaris després de l’acord amb el Govern espanyol. Des de l’ambaixada de Bolívia han remarcat que els seus ciutadans no han intentat entrar il·legalment per la seva voluntat, i afirma que s’està treballant per trobar als autors d’aquesta estafa. Ho ha assegurat Nardi Suxo, ambaixadora de Bolívia a Espanya en declaracions a Onda Cero

Està previst que els afectats puguin tornar al seu país, però encara es desconeix quant temps poden tardar els tràmits, tot i que s’estan gestionant d’urgència segons el Govern espanyol. El 2015, el Govern bolivià i la Unió Europea van començar les negociacions per suprimir la necessitat de visats per entrar a l’espai Schengen. Un punt que es va tornar a abordar el 2022, però que a hores d’ara encara no s’ha arribat a un acord.