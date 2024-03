El compromís per revertir les retallades en educació cau amb els pressupostos

La caiguda dels pressupostos no només ha acabat fent caure el Govern, sinó que també ha convertit en fum molts compromisos. Un d’ells, el que van signar el Departament d’Educació i els sindicats CCOO i UGT per revertir les retallades en el sector. Es tracta de l’acord que es va rubricar el passat 25 de gener i que, entre altres coses, suposava que els professors tornessin a cobrar el primer plus d’antiguitat al cap de sis anys, i no al cap de nou. Això havia de tenir un impacte econòmic de més de 67 milions d’euros, que havien de sortir del pressupost de 2024.

La responsable d’educació d’UGT Catalunya, Cristina Martín, ha admès a Onda Cero que se sent "decebuda" i ha remarcat la importància que tenia l’acord. "Són unes retallades que es van fer el 2012 i que a la majoria de comunitats ja no existeixen. Al final, no era un acord per guanyar res, sinó perquè ens tornessin el que era nostre", ha dit.

Per això, Martín ha assegurat que, des d’avui mateix, intentaran reunir-se amb tots els partits per garantir que, governi qui governi després del 12 de maig, l’acord es mantindrà. L’altre sindicat que va signar el pacte, CCOO, també s'ha mostrat disposat a convèncer el futur govern, però no només això. La secretària general d’Educació de Comissions, Teresa Esperabé, ha dit a Onda Cero que esgotaran totes les vies abans de les eleccions. "Només cal voluntat política. Ara, fins al 12 de maig, amb el pressupost prorrogat, es pot ampliar el dèficit i crear una partida per revertir les retallades", ha suggerit.

Cal recordar que el sindicat majoritari en educació, USTEC, no va signar l’acord perquè el considerava insuficient. Tanmateix, la seva portaveu, Iolanda Segura, ha lamentat la caiguda dels pressupostos. Això sí, ha remarcat, en declaracions a aquesta casa, que ells ja ho van advertir quan es van desmarcar del pacte. "Un dels nostres arguments era que estava supeditat a l'aprovació de pressupostos i ara la realitat ens ha donat la raó i ha quedat en paper mullat. Nosaltres continuarem reclamant que la recuperació i la millora de les condicions laborals mai ha d'estar subjecta a una aprovació de pressupostos", ha reflexionat.

Malgrat tot, des d’USTEC continuaran insistint en la reversió de totes les retallades. La seva aposta, tal com ha avançat Segura, és l’aprovació d’un decret d’urgència abans de les eleccions.

Simó estudiarà quins projectes poden mantenir

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha respost a aquestes queixes. En el marc del Fòrum d’Educació i Tecnologia, celebrat a Tarragona, ha dit que estudiarà quins projectes es poden mantenir amb els pressupostos prorrogats.

Simó ha demanat temps per poder avaluar l’escenari que queda després de la jornada d’ahir i ha admès que no s’esperava aquest gir dels esdeveniments: "Ara estem veient què podem fer i què no amb els pressupostos prorrogats, intentant mantenir el màxim del que havíem planificat per al curs vinent i els següents. Però necessitarem uns dies per acabar de ressituar-nos, encara no fa 24 hores que el que pensàvem que no passaria ha passat".

La consellera s’ha compromès a comunicar a la Junta Central de Direccions, tan aviat com sigui possible, quines són les prioritats educatives per al curs vinent. Ha detallat que ho farà un cop hagi parlat amb el Departament d’Economia i la resta del Govern.