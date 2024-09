Causes i conseqüències de l'augment de la immigració a Espanya

El Centre d'Estudis d'Opinió alerta que la immigració ha passat de ser la quarta preocupació dels espanyols a ocupar la primera posició entre els mesos de juliol i setembre. La investigadora sènior de l'Àrea de Migracions i coordinadora de recerca del CIDOB, Blanca Garcés, explica al programa que "no hi ha una preocupació diària sinó relacionada amb les fronteres sense control". Pel que fa a Espanya, destaca que hi ha dos condicionants que afavoreixen l'arribada d'immigrants: l'envelliment de la població i els models productius europeus.

Preguntada pels problemes d'integració al voltant de la immigració, Garcés assegura que "una part important és l'accés a l'habitatge perquè tenen condicions legals i laborals complicades". Pel que fa a les polítiques migratòries de la ministra italiana Giorgia Meloni, la investigadora explica que una de les seves iniciatives és l'obertura d'un centre de detenció a Albània des d'on es revisaran les sol·licituds d'asil. Així i tot, Garcés es pregunta "Què passarà amb aquells a qui se'ls denegui l'entrada?" perquè assegura que "la readmissió de ciutadans és complicada perquè els països d'origen són reticents a acceptar deportacions".