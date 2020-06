Catalunya inicia l'etapa de la represa

Catalunya ha estat només unes hores en la fase 3 després que ahir el ministeri de sanitat donés llum verda a la proposta de la Generalitat. El president Quim Torra no ha trigat en signar el decret que posava fi a aquesta fase per entrar en el que s’ha anomenat “l’etapa de la represa”, que serà regulada per l’executiu català un cop recuperades totes les competències.

En aquesta nova fase, el govern donarà prioritat a les mesures de seguretat que s’han aplicat en els darrers mesos, com l’ús de mascaretes, la neteja de mans o la distància social. En aquest sentit, l’executiu confia en la coresponsabilitat de la ciutadania per protegir, especialment, als sectors més vulnerables.

Amb tot, el president Quim Torra ha deixat clar que no li tremolarà la mà per prendre les decisions que calguin per vetllar per la salut de la població i ha anunciat que ha facultat els consellers de salut, Alba Vergès i d’interior, Miquel Buch per tal que adaptin totes les resolucions que calguin per regir aquesta nova etapa.