Càritas Barcelona alerta que ha "tocat sostre" i ja no pot arribar a més gent

Càritas Barcelona alerta que ha "tocat sostre" i que ja no pot ajudar més gent. Ho ha dit el director de l’entitat, Eduard Sala, en la presentació de la memòria de 2023. Sala assegura que, tot i que la xifra de persones ateses només ha crescut un 1% respecte a l’any anterior, han arribat al seu límit.

L’any passat, Càritas Barcelona va atendre més de 20.000 llars, on vivien unes 44.500 persones. L’entitat assenyala l’accés a l’habitatge com un dels principals problemes d’aquests ciutadans. De fet, set de cada deu persones ateses no tenien un habitatge digne i més de la meitat vivia en habitacions rellogades.

Aquesta situació se suma a una caiguda dels donatius del 12%, fet que atribueixen a una certa fatiga social i a un canvi generacional. Amb tot, s’han vist obligats a dir que no a moltes persones necessitades. En aquest sentit, Sala ha recordat que l’any passat van destinar gairebé 2,5 milions d’euros a ajudes econòmiques directes a famílies, i que va ser del tot insuficient.

"Són 100.000 les persones que van trucar a Càritas l'any passat, i només vam arribar amb ajudes econòmiques a 4.420. Això vol dir gestionar la tira de «no», de «ho sentim, no podem»", ha lamentat.

Sala afirma que, per poder assumir el volum de peticions que reben, haurien de tenir molts més recursos i donatius. Per exemple, per fer front al problema de l’habitatge, haurien de disposar d’uns 70.000 allotjaments.

Tot i això, deixen clar que, més que demanar diners, el que volen és que les administracions es posin d’acord d’una vegada, diuen, i que garanteixin els drets fonamentals de tothom.

Un canvi de model

Pel que fa al futur més immediat, preveuen que aquest any continuarà augmentant el nombre de persones nouvingudes i l’exclusió residencial. Tenint en compte tot això, Sala aposta per un canvi de model en l’ajuda social.

"No serà estrany que, en els propers anys, reduïm les atencions intensives, fins i tot els ajuts econòmics directes, per poder ampliar la capacitat de crear xarxes comunitàries i de suport, espais d'autoajuda i acompanyament... Això és un canvi de primer ordre. I els números potser sortiran diferents, però és que no ens interessen els números, ens interessen les vides", ha remarcat el director de Càritas Barcelona.

Es tracta, doncs, de reforçar l’atenció integral que s’ofereix, per exemple, en els centres polivalents de Càritas. En aquests espais les persones ateses, que sovint es troben soles, poden crear vincles i formar part d’una comunitat. Un primer pas per començar una nova vida.