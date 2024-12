Cal controlar-se en els grans àpats per no patir conseqüències digestives

La Mireia Velasco és experta en naturopatia i nutrició integrativa. Ella ens ha donat algunes pautes per no acabar tenint conseqüències desagradables als grans àpats nadalencs. La primera clau està en no abusar de l'alcohol. A banda de la toxicitat de la substància en el fetge i la resta de l'organisme, també cal tenir en compte que provoca deshidratació. Per això explica que cal que aquests dies no deixem d'ingerir aigua. A més, també recomana no fer barreges en allò que bebem, ni tampoc en allò que mengem. Cal que mantinguem una mica d'ordre en allò que ens emportem a l'estómac i no menjar fins a petar.