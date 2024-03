Un de cada deu treballadors catalans està en risc de pobresa o exclusió social, segons dades de l’Institut Estadística de Catalunya (Idescat). Això són més de 373.000 persones que es troben en aquesta situació tot i tenir feina. Comissions Obreres (CCOO) ho ha recordat aquest dimecres en la presentació del seu últim informe sobre pobresa en el mercat laboral.

L’informe analitza la realitat dels treballadors i com ha evolucionat en els últims anys. En primer lloc, el sindicat recorda que el context actual està marcat per la inflació, que afecta especialment les llars amb rendes més baixes. L’encariment dels productes bàsics i, especialment, l’augment del preu de l’habitatge han fet reduir el poder adquisitiu de les classes treballadores. Segons CCOO, les llars més pobres han de dedicar el 75% de la seva renda disponible a habiatge i alimentació.

Alberto Ferrer, un dels coordinadors i autors de l’informe, aporta una altra dada significativa: "El 2021, les llars catalanes dedicaven el 42,1% de la seva renda a pagar les despeses de l'habitatge, mentre que cinc anys enrere, el 2016, n'hi dedicaven el 33,2%. Per tant, hi ha hagut un increment de nou punts percentuals en tan sols cinc anys".

Tot plegat afecta encara més les dones, perquè la bretxa salarial ha disminuït, però persisteix. Segons l’informe, els homes cobren de mitjana uns 5.000 euros bruts anuals més que les dones.

Celebren els últims augments de l'SMI

Malgrat tot, CCOO assegura que les conseqüències de l’increment del cost de la vida han estat lleugerament pal·liades per les polítiques que s’han aplicat en els darrers anys, especialment per l’augment del salari mínim interprofessional.

En aquest sentit, el sindicat destaca que l’augment del 22% que es va fer el 2019 va permetre reduir notablement la pobresa laboral. També creuen que ha quedat demostrat que augmentar-lo no redueix la contractació. "El tòpic amb què ens havien confrontat al llarg dels darrers anys és que no era possible tenir més ocupació i millor ocupació, i ja s'ha vist que sí", ha dit Ricard Bellera, Secretari de Treball i Economia de CCOO.

De la mateixa manera, el sindicat afirma que l’última reforma laboral ha reduït la temporalitat i la rotació laboral. La parcialitat també ha caigut, però continua sent elevada i, a més, en molts casos és involuntària, sobretot per a les dones. Finalment, des de CCOO titllen de “decisiva” la millora de les prestacions d’atur, si bé destaquen que no ha anat al matiex ritme que l’augment de l’IPC.