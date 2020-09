Barcelona celebra la Mercè més atípica

Tots els concerts i les activitats al carrer s’han adaptat a la pandèmia i per tant és obligatori reservar les entrades prèviament per assistir a un espectacle.

Les Festes de la Mercè arriben aquest any en plena pandèmia de coronavirus i per tant hauran de ser diferents. Tot i que l’ajuntament ha volgut mantenir tot el programa, amb unes 300 activitats, els aforaments seran limitats i no s’hi podrà accedir sense una entrada. Aquest any tampoc hi haurà els habituals castellers ni els correfocs i no se celebraran activitats obertes al públics. També el piromusical, que serà la nit del diumenge 27, canviarà de format, sense cap concentració ja que es podrà veure des de qualsevol balcó o Terrassa de Barcelona perquè els focs tindran més altura i potencia.

L’emergència sanitària ha obligat a duplicar els escenaris amb nous espais emblemàtics de la ciutat com el Park Güell, el recinte del Camp Nou, el Teatre Greg, els Jardins del Doctor Pla i Armengol i La Model. Aquests espais acolliran part de la programació musical. Els concerts es repartiran en 14 espais amb un 30% de l’aforament. Un dels escenaris serà el d’Europa FM a partir de les 7 d’aquesta tarda amb les actuacions de Varry Brava i Blaumut.