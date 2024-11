Augmenten les denúncies per agressió sexual sense violència ni intimidació en l’àmbit de la parella

Augmenten les denúncies per agressió sexual en l’àmbit de la parella sense que hi hagi violència ni intimidació. Així ho indica el balanç que han fet avui els Mossos d’Esquadra, que ho vinculen al canvi de paradigma que ha suposat el concepte de consentiment. A nivell global, les denúncies per violència de gènere -és a dir, entre parelles i exparelles- han augmentat un 3% a Catalunya respecte a l’any passat, i hi ha hagut un 8% més de detencions.

Pel que fa a les denúncies per agressions sexuals amb penetració comeses sense violència ni intimidació, han passat de 164 a 187. Això suposa un augment del 14%. Si mirem la mateixa tipologia de delicte, però sense penetració, han passat de 32 a 57, un 78% més. Crida especialment l’atenció el cas de les violacions a menors de 16 anys sense violència ni intimidació: l’any passat hi va haver 7 denúncies, i enguany n’hi ha hagut 20. Pràcticament tres vegades més.

Segons la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, aquestes dades no impliquen necessàriament un augment dels casos, sinó una millor conscienciació, cosa que, diu, és positiva. "La gent, i sobretot els joves, han entès que per patir violència [sexual] no cal que t'intimidin ni que t'agredeixin físicament. Senzillament que no respectin el teu consentiment és violència, és una agressió sexual i és un delicte; per tant, el pots anar a denunciar", ha remarcat Escudé.

En canvi, les denúncies per agressió sexual amb penetració i amb violència o intimidació han caigut de 360 a 320. Una reducció de l’11%.

Joves masclistes

D’altra banda, també destaca la xifra de menors detinguts o investigats com a possibles agressors. N’hi ha hagut 155 d’entre 14 i 17 anys, mentre que l’any passat n’hi va haver 131.

Tot plegat, segons Escudé, té a veure amb un context d’auge del masclisme entre els joves: "Alguns estudis apunten que un de cada deu joves busca mantenir o restaurar el model de masculinitat hegemònica tradicional. Mantenen afirmacions clarament antifeministes o neguen la violència de gènere amb discursos misògins que despleguen especialment a través de les xarxes socials", ha afegit.

Dinou dones assassinades

Aquest 2024, la violència en l’àmbit de la parella i l’exparella ha deixat tretze víctimes mortals. A banda, tres dones han mort a mans dels seus fills i tres infants han estat assassinats pels seus pares. En total, són dinou morts, tal com han lamentat els Mossos a les portes del 25 de novembre, el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.