Apartur reclama a la Generalitat 1.000 milions d’euros per l’extinció de les llicències de pisos turístics

Segons el president de l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona, Enrique Alcántara, el govern català ha d’assumir la responsabilitat patrimonial del decret. De moment, els propietaris de 1.500 pisos turístics i 25 empreses gestores ubicades a Barcelona ja hi han presentat reclamacions. Sumen en total 1.000 milions d’euros però n’esperen arribar als 7.000 al conjunt de Catalunya abans del 8 de novembre, quan expira el termini per fer-ho.

Expropiació encoberta d'un dret

Aquestes quantitats comprenen tant el valor de l’habitatge com la diferència de beneficis entre el lloguer turístic i els que tindrien si els pisos es destinen al lloguer tradicional. Segons APARTUR, el decret de la Generalitat suposa una expropiació encoberta d’un dret i això empara una indemnització al propietaris.

El cas de Barcelona

Les reclamacions anunciades avui per Apartur corresponen a l'àmbit de Barcelona. Cal recordar que l’alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, es va comprometre a fer desaparèixer l'any 2028 tots els pisos turístics de la ciutat. El decret llei que ho regula es va aprovar al 2023 però fixa que els ajuntaments han d'esperar 5 anys per decidir si volen mantenir o no aquesta tipologia de llicències.