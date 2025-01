Anàlisi de les propostes de Pedro Sánchez per fer front a la problemàtica del lloguer

El catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalbo, reconeix, primer de tot, que "el mercat del lloguer a Espanya és complex perquè durant molts anys ha estat el germà pobre del sector immobiliari". Pel que fa a la reducció al 100% de l'IRPF pels propietaris que lloguin el seu pis seguint l'índex de referència, recorda que "és una mesura incentivadora més que s'afegeix a les que ja existeixen".

Una altra de les mesures anunciades per Pedro Sánchez és la limitació de la compra d'immobles a estrangers extracomunitaris no residents incrementant la càrrega fiscal al 100% del valor de l'habitatge que vulguin adquirir. En aquest sentit, Montalbo reflexiona que "quasi tots són comunitaris, així que l'impacte no serà gran". Preguntat pel traspàs de 2 milions de metres quadrats per a la construcció de pisos, l'expert lamenta que "tenim un parc d'habitatge social d'un 1,5%, molt petit, mentre que a la resta de la UE és de més del 8%". Així i tot, pensa que la mesura és positiva, però que hi ha altres opcions per alimentar el fons.