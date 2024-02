El 24% dels catalans es troba en situació d'exclusió o pobresa

Estem parlant de la taxa AROPE. Un estàndard europeu que mesura la pobresa relativa a partir del nombre de persones en risc de pobresa o amb privació material i social severa o amb baixa intensitat en el treball. Si repassem les dades al detall, destaca com la reducció de la taxa AROPE ve donada principalment per la reducció de la taxa de pobresa, que se situa en el 18%, gairebé 2 punts menys que l’any anterior i, d’aquesta manera, aconsegueix el valor més baix des del 2015.

Igualment, en general, la població en risc de vulnerabilitat segueix alta. L’any 2019, abans de la pandèmia, la taxa es situava en el 23,6% i des d’aleshores s’ha mantingut en nivells més alts.

Quins són els grups que la pateixen més?

Les dones tenen més risc que els homes. Així que es pot dir que existeix una clara bretxa de gènere que, amb les últimes dades, s’eixampla fins als 3 punts. Mentre els homes tenen un risc de pobresa del 22,8%, el de les dones s’enfila fins al 25,9%. I, pel que fa a l’edat, el nivell de pobresa es va fent més petit a mesura que el grup d’edat és més gran. En aquest sentit, un de cada tres menors de 16 anys està en risc d’exclusió social, el que suposa que aquest grup siguin els més vulnerables, amb una taxa del 33%. I per nacionalitats, les xifres també són desiguals, ja que gairebé la meitat dels estrangers a Catalunya pateixen risc de pobresa, mentre que les persones de nacionalitat espanyola, la xifra cau al 19%.

Gairebé la meitat de les persones tenen problemes per arribar a final de mes

Concretament, un 47% dels enquestats diu rribar a final de mes amb dificultat. I dins d’aquest grup cal destacar l'augment que tenen molta dificultat per arribar a final de mes, passant del 8% l’any 2022, al 9,2% el 2023.

Finalment, l’enquesta també mostra que un 12% de la població pateix retards en el pagament de les despeses relacionades amb l’habitatge principal, gairebé un 7% no es permetre tenir un cotxe, més del 5% no té prou diners per tenir un ordinador personal, i també el 5% no pot menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies.

Les solucions

En una entrevista a la Brúixola, el portaveu d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social), Ferran Busquets, ha assegurat que aquestes dades demostren que la gent més vulnerable necessita "suport" en forma de prestacions socials. Sense aquestes ajudes, la taxa de pobresa arribaria al 40%. En aquest sentit, Busquets ha apostat per augmentar la renda garantida i impulsar "una renda bàsica" perquè la gent se'n pugui sortir. També ha assegurat que els pressupostos de la Generalitat representen una bona oportunitat per redistribuir la riquesa i treballar perquè la gent més vulnerable pugui tenir "una vida autònoma".