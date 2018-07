Un minut per a la lectura: 'Primera temporada', amb Estefanía Pino / Onda Cero

L'Enric Pardo és guionista a El Terrat, profesor a l'ESCAC i ha guionitzat diferents sèries de televisió. Ara, però, ens torna a enganxar a la lectura amb 'Primera temporada', on tracta molts temes del dia a dia dels joves al voltant de la trentena. Els protagonistes són en Cliff, un usuari actiu a les xarxes socials i crític de sèries, i la California, una noia molt sexy a la que ell no es podrà resistir.

A través de la professió de Cliff, l'autor va introduint mítiques sèries de televisió al llarg de la novel·la com Friends, Los Soprano, El Ala Oeste de la Casa Blanca, A Dos Metros Bajo Tierra, Juego de Tronos, House of Cards o The Wire. De l'editorial Reservoir Books 'Primera temporada' ja està a la venda en català i castellà.