Messi no sigue

El jueves parecía el día marcado para anunciar la continuidad de Leo Messi en el FC Barcelona pero acabó convirtiéndose en la pesadilla de los barcelonistas. El argentino no continuarà en el club de su vida. Los problemas para encajar su ficha en el 'fair play' financiero de LaLiga imposibilita que Messi pueda seguir liderando al Barça.

Joan Laporta, presidente del club azulgrana, ha comparecido en rueda de prensa en las últimas horas para explicar porque la estrella argentina no continua en el Camp Nou. Éstas son algunas de las frases más destacadas del dirigente barcelonista:

-"El primer acuerdo eran dos años a pagar en cinco años, y es un criterio que no era aceptado en LaLiga. Después pasamos a un contrato de cinco años aceptado por Leo, pero tampoco entraba en los criterios de 'fair-play' de LaLiga."

-"Lamentablemente hemos recibido una herencia nefasta. Eso ha hecho que la masa salarial del club represente un 110% respecto a los ingresos. No tenemos margen salarial. Las normas de LaLiga pasan por un 'fair-play' financiero que marca unas limitaciones. No tenemos margen salarial. Sin el contrato de Messi los contratos deportivos representan el 95% de los ingresos."

-"Las razones por las que hemos llegado a esta situación son razones objetivas muy claras. La situación económica en la que se encuentra la entidad comportaba ciertos riesgos que Leo Messi siguiera, pero estábamos dispuestos a asumir. Después de los resultados de la auditoria no podríamos poner más en riesgo a la entidad, no tenemos margen salarial. No hemos tenido tiempo de reconducir la institución. Hay contratos en vigor que si se resuelven unilateralmente también comporta riesgos."

-"La única vía para inscribir a Leo pasaba porque aceptáramos una operación que no vemos de ninguna manera interesante. Por el importe y lo que comporta. En el acuerdo (con CVC) para recibir ese dinero, el Barça tenía que hipotecar por medio siglo parte de los derechos audiovisuales del club, y no es lo que necesita la entidad. No estoy dispuesto a hacer eso por nadie."

-"El Barça está por encima de entrenadores, presidentes, y jugadores, e incluso del mejor del mundo, del que hemos podido disfrutar muchos años y se lo agradecemos. Le estaremos agradecidos eternamente, pero la entidad está por encima de todo. Estoy triste pero convencido de que hemos tomado la mejor decisión para el FC Barcelona."

-"Las pérdidas esta temporada han sido de 487 millones de euros, y preveíamos unos 200".

-"La plantilla no está cerrada. El mercado termina el 31 de agosto y pueden pasar muchas cosas."