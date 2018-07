Iceta acusa a Mas de "degradar la Presidencia" y convertirla en una "rifa"

En el segundo debate de investidura en el Parlament, Iceta ha "apelado" a Mas no como candidato, sino como "muy honorable presidente en funciones" para "pedirle que no despliegue ninguna actuación" prevista en la resolución (independentista) suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) ayer.

Una resolución que ha calificado del "error mas importante y grave cometido por una institución catalana desde 1977, un error temerario y altamente lesivo para los catalanes y el autogobierno".

"Nadie en ninguna circunstancia puede arrastrar a las instituciones fuera de la legalidad, por muchos diputados o ciudadanos que lo pidan. Y no puede empujar al país a la independencia con menos de 50 % de votos", ha afirmado.

Y le ha reprochado que para "mantenerse en el cargo" esté dispuesto a una "presidencia disminuida, decorativa, coral y polifónica. No queremos ver cómo se pone a subasta la Presidencia, no es objeto e rifa, no se la puede degradar o disminuir. No lo merece nuestra historia, ni los catalanes, ni usted mismo".

"Ha dividido a CiU, ha dividido a los catalanes y ahora se divide la Presidencia con otros. Es hora de decir basta. A ver si para construir un Estado, acabará destruyendo una nación", ha sentenciado el dirigente del PSC.