En Llucià Ferrer mira cada tarda tot el que ha donat de sí l'actualitat del dia per cosir el més destacat amb cinc imperdibles. Al final del dia només queda mirar-ho tot des d'una perspectiva diferent.

De 19h a 20h 'Els imperdibles' dóna la volta als titulars més destacats de l'actualitat perquè acabis el dia molt millor de com l'has començat. L'equip del programa està format per la Gemma Tarragó, copresentadora del programa; la iaia Antònia, la nostra font d’inspiració; en Joan Tharrats, que ens explica com és la psicologia de la vida quotidiana; el Sergi Prat, amb qui descobrim anècdotes i curiositats dels rodatges de les principals sèries de televisió; l'Aurora Anton, que mira i ens recomana les millors estrenes de teatre; i l'Elena Gadel, que ens recomana llibres, espectacles i objectes amb els que podrem fer grans als nostres petits. Tot això de dilluns a divendres a Onda Cero Catalunya. Cosim l'actualitat amb humor.