El coronavirus agreuja la vulnerabilitat de les dones víctimes de la violència masclista, que denuncien un 4,8% menys

"La violència masclista ja era un virus abans de la pandèmia" assegura la inspectora dels Mossos d’Esquadra, Montserrat Escudé. Amb la pandèmia, però, tant les dones com les famílies víctimes d'aquestes violències tenen més dificultats per obtenir ajuda i els és més difícil denunciar.

De fet, les denúncies per violència masclista han disminuït un 4’8% en comparació a l’any passat. També han disminuït les trucades als serveis d'emergències.

9 morts durant el 2020

En el que portem d'any han mort assassinades a Catalunya 8 dones i una nena. Per lluitar contra aquestes xifres, i en el marc del Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, el Conseller d'Interior, Miquel Sàmper, demana posar el focus en l'educació. Especialment en els petits i adolescents, per poder detectar conductes masclistes i erradicar-les abans que vagin a més.

En aquest sentit, el Conseller explica que aquest any s’han fet 279 presentacions amb més de 8.000 assistents d’entre 12 i 21 anys.