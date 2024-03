La conciliació familiar no entén de diners ni de feines

Mar Alarcón, 48 anys, dirigeix tres empreses i és vicepresidenta de Foment del Treball. Un currículum que ens condueix a tenir prejudicis equivocats, perquè ser autònoma i mare és un binomi que viu enfrontat.

"Durant el període de lactància em pagaven 25 euros al dia. Si havia de viure d'això, ho portava clar. Si no treballava, no facturava", explica la Mar.

Té tres fills. Ara ja tenen 10, 14 i 16 anys. La seva feina li permet teletreballar, tenir uns horaris flexibles. A priori, és un fet que l’ajudaria a conciliar les tasques laborals amb les domèstiques... però avui en dia segueix sent presonera de la seva llibertat.

"Sembla que aquesta flexibilitat et permet arribar a tot. Actuacions, acompanyar-los al parc o anar al metge amb ells... Però no deixes de treballar mai. Arriba un punt que a les 9 de la nit ets davant l'ordinador perquè tens pendent enviar un mail".

Davant la impossibilitat de poder conciliar sempre el treball i les tasques domèstiques, ella i el seu marit han optat per comptar amb ajuda domèstica. La pròpia Mar ens explica que ha estat clau conscienciar als seus fills que la mare no sempre pot estar a tot arreu. Educar i fer entendre per donar exemple.

I què passa quan els recursos econòmics no et permeten assumir aquesta despesa?

És el cas, per exemple, de l’Emma Urbina, CEO i cofundadora juntament amb el seu marit de JOTAVIRTUAL, una startup que virtualitza espais físics reals. La seva vida canvia quan inicien aquest projecte el 2020... amb 3 fills d’entre 1 i 3 anys a càrrec. Té un horari laboral partit: de 10 del matí a dos quarts de 5 de la tarda, quan recull els seus fills a l’escola.

I, doncs, quan inicies el segon torn laboral? "Quan els nens van a dormir, cap a les 21:30h, el meu marit i jo prenem un cafè i ens posem a treballar fins les 02:00h o 03:00h de la matinada".

I a les 7 del matí sona el despertador, perquè les tasques de la llar no esperen. Ja han passat 4 anys des del naixement de l’Startup i aquests horaris s’han relaxat, però els inicis no van ser gens fàcils.

"És insostenible. Dormia i menjava molt malament. Teníem 3 nadons i estàvem arrencant una Start-up, era com un altre bebè".

Reducció de la jornada laboral

Segons les darreres dades de l’Enquesta de la Població Activa. Més del 90% de les prop de 60.000 reduccions de jornada per cura de fills i altres familiars registrades a final de 2023les van demanar dones.

És la realitat que viu la Sarita Elizabeth Nieto, de 46 anys, nascuda a Hondures. Treballa als serveis d’atenció domiciliària, al sector de les cures. Per poder compaginar la feina i el paper de mare ha passat de treballar 8h diàries a 6h. Una reducció horària acompanyada de la salarial.

"M'he vist obligada a reduir la meva jornada laboral. Per tant, cobro menys a finals de mes".

Treballa de 8h a 14:00h de la tarda, per tenir temps per dinar i recollir els seus dos fills, de 2 i 9 anys, a l’escola. Denuncia que moltes vegades no respecten aquesta reducció horària. Això provoca que hagi d'escurçar visites domiciliàries a persones grans o dependents per atendre els seus fills.

"Soc humana, hem sap greu visitar-los tan sols 15 minuts. Però prioritzo els meus fills No puc quedar-me una hora més perquè he d'anar a recollir els meus fills a l'escola".

Tot plegat, en un context econòmic molt complicat.

"Som mileuristes, no arribem a final de mes".

I tan la Mar, com l’Emma i la Sarita han remarcat la importància d’assumir una corresponsabilitat amb les parelles a l’hora de realitzar les tasques domèstiques.