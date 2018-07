El comerç de Barcelona preveu una campanya de Nadal molt positiva

Arriba el Nadal i, per tant, el temps de les grans compres a les botigues. Fundació Barcelona Comerç, de la mà dels seus 21 eixos comercials adherits, dóna el tret de sortida del seu sorteig nadalenc: 21.000€ per gastar als diferents comerços de la ciutat.

Es pot participar en aquesta campanya fins el 31 de desembre. Hi opten 21 persones que es podran gastar 1.000€ cadascuna als comerços associats de l'Eix Comercial en què hagin rebut el cupó premiat. En total, es repartiran 80.000 butlletes a cada uns dels 21 Eixos Comercials participants en la promoció i es premiarà un client per Eix.

Amb aquesta iniciativa, Fundació Barcelona Comerç vol incentivar un any més les compres de proximitat als Eixos de la ciutat i premiar aquelles persones que aposten per les botigues i comerços de barri.

Això posarà les bases de l'Any del Comerç i la Cultura, que se celebrarà aquest 2018 que és a punt d'arribar. Hi haurà més d’un centenar d’activitats que uniran comerç i cultura i que s’estendran pels 21 Eixos Comercials, membres de Fundació Barcelona Comerç. L'objectiu d'aquest gran any és apropar la cultura als barris i convertir el teixit comercial de la ciutat en prescriptor i punt d’informació cultural per als seus veïns. L’Any vol implicar el comerç de proximitat en la dinamització cultural de la ciutat.

Tota la informació de la campanya nadalenca i de l'Any del Comerç i la Cultura la podeu trobar al web de la Fundació: www.eixosbcn.org.