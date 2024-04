El Bàsquet Girona es reforça amb Gabriel Russel

Sis finals. Això és el que li queda al Bàsquet Girona per culminar la segona temporada consecutiva a la Lliga Endesa. Els gironins són catorzens a la classificació, amb tres victòries de marge sobre la zona de descens. I per afrontar aquest tram final de temporada decisiu, s'han reforçat amb la incorporació del base californià Gabriel Russel, que prové de l'Ignite de la G-League, la lliga de desenvolupament de la NBA, on, de mitjana, ha sumat 15,9 punts, 4,7 rebots i 3,5 assistències per partit.

El nou jugador del conjunt gironí té experiència al bàsquet europeu perquè ha passat per les lligues italiana, alemanya, grega, francesa i israelita.