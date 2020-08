Ple sobre la Monarquia a l'Ajuntament de Barcelona

El ple es celebra a l'Ajuntament de Barcelona a partir de les 10 del matí a petició d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya després que els serveis jurídics del consistori hagin desestimat els recursos interposats per Ciutadans i Barcelona pel Canvi.

El secretari municipal creu que s'hi debatran proposicions "de naturalesa política" i que no suposaran "producció d'efectes jurídics vinculants".A més a més, argumenta que convocar aquest ple "respon a l'exercici pels membres de la corporació proponents del seu dret fonamental a la participació política".

Un ple en el qual els grups independentistes volen que es reprovi la monarquia, s’aprovi una declaració contra la mateixa i es retiri la Medalla d’Or de la Ciutat al rei emèrit Joan Carles I.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no s'ha volgut posicionar davant d'aquest debat... sí que ha dit, però, que tots els grups "s'expressaran des de la llibertat en un debat ric i interessant sobre una qüestió que ha generat preocupació social".