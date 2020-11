Pandèmia coronavirus

El govern concreta aquesta setmana com serà la desescalada a Catalunya

Ara mateix, Catalunya només compleix un dels tres criteris marcats pel Departament de Salut per poder aixecar les restriccions: és la velocitat de contagis, que sí està per sota de 0’8. D’altra banda, però, no hi ha menys de 300 persones ingressades a la UCI ni hi ha menys de 1.000 nous casos diaris de coronavirus.

Redacción