El Barça como ejemplo para realizar ajustes salariales

Els club de la LFP están patint la greu crisi econòmica que viu el mon amb la pandèmia del Covid-19. L'organisme té previst realitzar un nou ajust salarial abans de tancar la temporada, segons una informació publicada per '2Playbook' després de consultar a diversos directors generals.

L'ajornament de pagaments utilitzat pel FC Barcelona la primera vegada sembla l'opció més viable per utilitzar. L'bjectiu es tapar un forat de 700 milions d'euros. '2Playbook' apunta que el club blaugrana va fer un ajornament de 172 milions en quatre anys.

El fet que no hi hauria ingressos per taquilla aquesta temporada agreuja la situació, ja que suposa un ajust no previst de 285 milions que s'han d'afegir als 432 existents abans del mercat d'hivern.

Hi ha clubs que aposten per fer una negociació conjunta marcada per LaLiga, però d'altres consideren que no es troben en situació d'haver d'afronta aquesta retallada. Entre aquests últims son els de la Lliga Smartbank, amb un 75% del negoci provinent de la televisió, ja que no veuen necessari arrivar a aquesta situació, excepte que s'aturi la competició.