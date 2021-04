El transport de mercaderies amenaça amb marxes lentes contra la ZBE

El sector estima que uns 7.000 treballadors entre autònoms i Pimes es veuen afectats per la finalització de la moratòria de la ZBE. Aquesta moratòria es va prorrogar el passat juny a causa de la pandèmia. Ara, els transportistes reclamen que “es torni a prorrogar fins a la recuperació de l'economia” per permetre adequar els vehicles. Però les Administracions no han escoltat la petició, assegura Carlos Folchi en una entrevista al Notícies Migdia.

Els transportistes reclamen filtres i catalitzadors

El secretari general de l'AGCT reclama ajudes econòmiques per adaptar les flotes. Folchi critica que les Administracions no han aportat els filtres i catalitzadors promesos per “transformar els vehicles a un cost raonable”.

El sector convocarà marxes lentes avisa Folchi a Onda Cero Catalunya, en cas que l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana o la Generalitat no atenguin les seves peticions. “No podem exigir en plena crisi econòmica que faci una inversió de 120.000 euros quan encara té un vehicle operatiu”, afirma.

Folchi afirma que “volem ser part activa en la lluita del canvi climàtic” però no existeixen vehicles pesants elèctrics o híbrids. Per això sol·liciten una solució transitòria: filtres o catalitzadors que facin reduir les emissions contaminants.