La Taula del tercer sector denuncia que l’incendi de Badalona demostra les mancances de la política d’habitatge

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha assegurat que, amb la pandèmia, “les peticions d’ajuda per fer front als pagaments de l’habitatge es van multiplicar per dos”. Una dada amb què també argumenta que les administracions no han estat a l’alçada en aquests moments: “Si haguessin treballat com cal ara no estaríem veient el que estem veient; cal que totes les administracions assumeixen la seva responsabilitat

Les cares de la pobresa

Pel que fa al perfil de gent que no té un sostre o que viu en condicions pèssimes, Alsina ha assegurat que no tots són migrants tot i que reconeix que “la taxa més alta” d’exclusió social correspon a les persones que procedeixen de fora de la Unió Europea. Concretament, els afecta a un 50%, mentre que en el cas de les persones nascudes a Espanya el percentatge és d’un 18%.