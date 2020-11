La suspensió de les extraescolars suposa “un escapçament del dret a l’educació”

Pep Montes compta que la durada de la suspensió s’estendrà “tot el novembre amb tota seguretat i veurem què passa al desembre”. A més de l’impacte econòmic que aquesta mesura suposa per a les empreses de lleure, al gerent d’ACELLEC li preocupa “la incertesa de la durada d’aquest impacte perquè no sabem quines mesures pal·liatives podem aplicar per garantir la supervivència d’aquestes empreses que ara mateix està molt compromesa”.

Ajudes insuficients

Montes ha assegurat que el govern ha previst 20 milions d’euros però ja ha advertit que serà una quantitat “ínfima” pel volum que té el sector i confia en què, almenys, “serveixi per aturar el cop fins a finals d’any”.