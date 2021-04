La patronal dels parcs d’atraccions no entén el tancament a Catalunya

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president d’AEPA ha destacat que els parcs d’atraccions, a més de complir amb les mesures sanitàries exigides, té diverses avantatges, com que la majoria d’activitats es fan a l’aire lliure i els clients són majoritàriament famílies que conviuen. Per tant, “no són espais crítics”, ha emfatitzat Guillermo Cruz, qui ho ha contraposat al fet que “altres negocis, com els cinemes o els centres comercials, estan desenvolupant la seva activitat en espais tancats i en condicions menys favorables”.

Unificar criteris

En aquest sentit, el màxim dirigent de la patronal de parcs d’atraccions a Espanya ha “animat” a les comunitats autònomes a “unificar normatives” i permetre l’obertura de tots els parcs en determinades condicions.

Sense ajudes

El president d’AEPA també s’ha queixat que pràcticament “no estan rebent ajudes ni del govern espanyol ni de les comunitats autònomes” malgrat que són “un punt fonamental en la cadena de valor del turisme”. En aquest sentit, Cruz ha recordat que els ingressos van caure al 2020 un 80% i que hi ha en joc 85.000 llocs de feina, directes i indirectes, a tot Espanya.