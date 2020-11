“L’atenció primària és inexistent”

Bartolozzi, que també és metgessa de família al CAP Ramon Turró de Barcelona, s’ha mostrat preocupada per una tercera onada de coronavirus: “No estàvem preparats a la primera, no estàvem preparats a la segona perquè no es va fer res, el personal que va arribar al mes d’agost van ser els gestors covid i ara no se n’espera cap per reforçar la primària; de metges no se n’espera cap, sembla que no són necessaris”.

Preguntada pel tancament de bars, restaurants, teatres o gimnasos, Bartolozzi ha apuntat que “si no s’ha detectat que hagin estat un focus de contagi”, es poden fer aquestes activitats sempre i quan es mantingui la distància de seguretat, s’evitin les aglomeracions i es respectin les normes a qualsevol lloc”.