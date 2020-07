En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz (PSC), ha assegurat que el govern de la Generalitat ha fet “tard” en la feina de prevenció i no ha reforçat l’atenció primària ni els rastrejadors per controlar els brots. Per això, l’alcalde ha ofert els serveis municipals de Viladecans per tenir “el que fins ara no hem tingut”.

“Com que no s’ha fet aquesta feina de control, s’ha de fer un tancament generalitzat gairebé de tothom quan els comerços, les empreses culturals i els gimnasos s’han esforçat, han invertit i ho han fet bé”, ha explicat Ruiz. L’alcalde de Viladecans ha afirmat que “no ha estat aquí on s’han produït els brots sinó en les festes de joves, comiats i trobades familiars”.

Ruiz també ha lamentat la manca de rastrejadors per fer el seguiment dels positius i els contactes. En aquest sentit, ha reconegut que el que més li preocupa és “que no anem a temps, el virus està progressant molt i necessitem controlar la seva expansió perquè, si no, no ens en sortirem”. Per això, l’alcalde ha ofert els serveis municipals de Viladecans per tenir rastrejadors i una atenció primària reforçada.