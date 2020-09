Els experts creuen que hi haurà més fusions bancàries a Espanya i al conjunt d’Europa

La transformació del sistema financer

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el director de l’Institut d’Estudis Financers, Josep Soler, ha donat per fet que la fusió de CaixaBank i Bankia no en serà l’última a Espanya: “Efectivament, n’hi haurà més l’àmbit espanyol i també, per què no, fa temps que les esperem, fusions transnacionals”.