Un 30% dels petits comerços podria tancar si el coronavirus obliga a frenar la reobertura

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el president de PIMEC Comerç, Àlex Goñi, ha explicat que es tracta d’una campanya “incerta” però l’afronten amb “il·lusió perquè necessiten vendre”. Ha reconegut que, amb la pandèmia, un 10% dels establiments no tornarà a obrir les portes però aquesta xifra podria augmentar si es produeix algun trastorn durant les properes setmanes.

Sobre les restriccions, el president de PIMEC Comerç s’ha mostrat contrari al fet que encara no puguin obrir els centres comercials: “Poden protegir els seus clients a les entrades, amb comptadors de persones, mesures higièniques; és un dels llocs on es pot estar més segur per anar a comprar”.

El Black Friday

Sobre el Black Friday, Àlex Goñi ha reconegut que “desvirtua” la campanya de Nadal i les posteriors rebaixes. Tot i això, Goñi s’ha mostrat optimista sobre aquesta jornada i ha defensat que el petit comerç “està plantant cara i competint davant aquests monstres enormes”, en al·lusió a les grans plataformes de venda on line.