La cultura judicial també és masclista

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la responsable de formació de Dones Juristes, Marisa Fernández, ha lamentat que, en moltes ocasions, a l’àmbit judicial les dones víctimes de violència masclista no troben la sensibilitat i acompanyament necessaris: “La cultura judicial és masclista, és patriarcal; quan les dones denuncien sempre hi ha incredulitat, no es mesura la situació sinó si la dona mereix credibilitat”.

Fernández ha explicat que, amb el confinament, s’han reduït les denúncies però no els casos de violència masclista. En aquest sentit, ha assegurat que, a més de la física i de la psicològica, hi ha “una violència econòmica que fa molt de mal” en situacions de separació o custòdies dels fills. “Si no veiem les violències en un sentit ampli, no entendrem el fenomen”, ha alertat la portaveu de Dones Juristes.