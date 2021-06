Càritas reclama al Govern un pla de rescat en triplicar-se el nombre de llars sense ingressos a Barcelona

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya, la cap d’anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana de Barcelona, Míriam Feu, ha defensat “posar el focus en polítiques per facilitar un habitatge digne, ajudes per recupera el mercat laboral, el foment de polítiques d’ingressos mínims i la digitalització” dels més vulnerables perquè no quedin aïllats socialment.

Sense ingressos i en habitacions de relloguer

Feu ha avisat que moltes de les persones que demanen ajuda a Càritas són migrants en situació irregular i, per tant, no poden accedir ni a “l’ingrés mínim vital o la renda garantida”. La cap d’anàlisi social ha qualificat de “molt preocupant” que, des de que va començar la pandèmia, s’hagi multiplicat per tres el nombre de llars sense ingressos. També s’ha mostrat amoïnada pel fet que “el relloguer d’habitacions vagi a l’alça”, ja que aquesta és “l’última opció abans de quedar-se al carrer”. Segons Feu, accedir i conservar un habitatge digne a Barcelona “s’ha convertit en gairebé ciència ficció”.

A qui beneficiarà la baixada de l’atur

Després que el mercat laboral comenci a donar símptomes de recuperació a Catalunya, Feu ha reconegut que és “una bona notícia”, sobretot, ara amb l’estiu, ja que es potenciarà el sector hoteler on Càritas acaba “reinsertant a moltes de les persones que acompanya”. De la mateixa manera, en la seva opinió, els primers beneficiats de la baixada de l’atur seran totes les persones que “estan properes a l’exclusió social”, ja que “en els propers mesos seran els primers en recuperar la feina, tot i que sigui precària”.

Tot i això, la cap d’anàlisis social d’aquesta entitat cristiana ha avisat que també “acompanyen un col·lectiu de persones que no tenen autorització de treball i només poden treballar al mercat informal, amb totes les desproteccions que això comporta”.