Antoni Trilla, sobre el pla de Nadal: “Fins a uns dies abans no sabrem si la tendència permet el relaxament o si el govern endureix les restriccions”

Segons Trilla, es tracta d’una “decisió difícil que no es podrà prendre ni massa tard ni massa d’hora” i que dependrà de l’evolució del coronavirus durant els propers dies. En el cas de que el pla de Nadal es mantingués, aquest expert és partidari de que els ciutadans “facin un bon ús del relaxament i anar a més mesures individuals, voluntàriament acceptades, de relacionar-se el menys possible”. En aquest sentit, el cap d’epidemiologia del Clínic ha cridat a “ser prudents” aquest Nadal, ja que “no podrem aplegar-nos en espais tancats ni compartir converses durant moltes hores però ens podem veure al carrer i saludar-nos i després cadascú dinar a casa seva”.

Paciència amb la vacuna

Sobre la campanya de vacunació enfront la covid19, Antoni Trilla ha assegurat que “no podrem estar tranquils” fins que més de la meitat de la població estigui vacunada. Per això, l’epidemiòleg ha defensat “explicar molt bé les coses i anar vacunant-nos”. Això sí, fins que gran part de la comunitat no estigui immunitzada, Trilla creu que “no hi ha garanties que el virus no pugui tornar a circular” i que, per tant, caldrà seguir amb les mateixes mesures de protecció que tenim ara. “Potser a l’estiu ens podrem relaxar una mica més”, ha conclòs Trilla.