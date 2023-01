Nits de Ràdio 24/01/2023

Òscar González ens fa dues noves propostes, una és "Fácil" l'altre és "No me gusta conducir", ambues produccions són fetes a Espanya.

Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser la nit en que Mozart va fer el seu particular "Rèquiem".

El treball amb fred, tant en interiors com a l'aire lliure, pot tenir efectes negatius sobre l'estat de les persones. En el seu reportatge, l'Eva Albiol es pregunta quines conseqüències té el fred sobre la nostra salut. Què és l'estrès tèrmic? Podem practicar esports a l'aire lliure? Quins consells hem de seguir?

Entrevistem a l'autora del llibre "Mamá, Me He Parado Por Dentro. Cómo Cuidar El Motor Interior De Tu Hijo" Marina Escalona Del Olmo.