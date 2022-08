Com d'important és la música electrònica en altres estils musicals? Ho descobrim a través d'un repàs de la història de la música de la dècada dels 70, 80 i 90s. Parlem de grups i músics com Walter Gibbons, Giorgio Moroder, The Message, Gershon Kingsley i molts més. Passant per estils com el disco, el garage, el pop o fins i tot el rap i hip hop nordamericà. Tot això, de la mà de Marc Sala.