Finalment, els exàmens de selectivitat s’han fet amb mascareta

Prop de 40.000 alumnes arreu de Catalunya han començat aquest matí les proves d’accés a la universitat. Ho han fet, però d’una manera atípica per que als nervis habituals avui s’han sumat els gels hidroalcohòlics i les mascaretes, que si bé en un inici les autoritats havien assegurat que els alumnes només es podrien treure durant els exàmens, finalment han hagut de quedar-se posades segons ha confirmat a La Ciutat Pol de la Torre, portaveu de l’Associació d’Estudiants Progressistes. També sorprèn aquesta selectivitat per ser la més nombrosa de la història, amb 5.400 alumnes més que l’any passat, en part gràcies a l’increment del 12’5% d’aprovats a batxillerat. Per evitar aglomeracions també s’han ampliat el nombre de poblacions i de tribunals en els que es fan les proves... un total de 126 tribunals repartits en 60 poblacions. Per cert, que els alumnes de Lleida no han tingut cap problema per arribar al centre en el que han de fer les proves tot i haver d’entrar o sortir del Segrià.