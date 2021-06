GRADUATS SOCIALS

Els graduats socials, la figura clau per ajudar empreses i treballadors

Els graduats i graduades socials són professionals experts en relacions laborals i en dret del treball i de la Seguretat Social. Per la seva formació específica, són el recolzament imprescindible per les persones treballadores, les pimes i els autònoms en la gestió de qüestions tan importants, avui dia, com els ERTO, les prestacions i els subsidis i totes les obligacions i drets de les empreses i els treballadors. A La Ciutat parlem sobre la figura dels Graduats Socials amb Neus Paulet, secretaria general del Col·legi de Graduats socials de Barcelona, Lleida i Girona.