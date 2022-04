Avui hem parlat amb l'Associació de Cases Rurals de Girona i Costa Brava per analitzar els resultats turístics de la Setmana Santa que hem deixat enrere. A més, ha vingut al programa en Jordi Folck, que ens ha presentat el seu llibre 'La maledicció de les bruixes'. Hem parlat de pizzes amb la xef Zaraida Fernández i hem avançat com serà la meteorologia per Sant Jordi.