S'inflen les notes dels alumnes als instituts

En aquest informe s'han comparat les notes mitjanes dels alumnes de 700 instituts de Catalunya entre el 2019 i el 2020. Una de les conclusions és que el 90% dels estudiants obtenen una nota més alta al Batxillerat que a la selectivitat. Si analitzem només els centres privats descobrim que, al 2019, un terç posa una nota més d'un punt per sobre del que després van treure a la selectivitat. En el cas dels instituts públics, això només passa en un de cada quatre. "No ens atrevim a parlar de notes inflades perquè denota premeditació i nosaltres això no ho podem afirmar, però sí que podem dir que estan sobrevalorades", ha apuntat Riu. Una altra dada alarmant és que 25 instituts han puntuat a tots els seus alumnes de mitjana dos punts per sobre de les proves d'accés a la universitat. Diferències també per territoris També hi ha diferències per territoris. Si analitzem tots els instituts, públics i privats, el biaix més important a favor dels privats és a Girona, amb un 0,37% sobre 10. Això vol dir que, davant un rendiment idèntic a la selectivitat, per exemple un 8, un alumne de la privada portava del Batxillerat una mitjana de 8,37%. En canvi, aquest biaix és favorable als centres públics de Catalunya Central, el Consorci d'Educació de Barcelona i Barcelona comarques.