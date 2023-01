La patronal del VTC defensa una mobilitat de lliure mercat davant del monopoli "obsolet" del taxi

Berzal ha defensat que al segle XXI cal apostar per "la llibertat de mercat i la llibertat de preus" en un sector on hi ha lloc per als taxis i també per al lloguer dels vehicles de transport amb conductor. Davant les crítiques dels sindicats de taxis que exigeixen una regulació clara dels preus, Berzal ha assegurat que "és bo per al ciutadà i per al turista que va a Catalunya" que les tarifes del servei de mobilitat depenguin de la franja horària i de si hi ha demanda o no. Berzal s'ha mostrat disposat a "dialogar" amb l'administració i el col·lectiu de taxistes per resoldre el conflicte però sense "xantatges, imposicions o pressions". El president d'UNAUTO VTC també ha reclamat als taxistes que acceptin que "aquesta alternativa existeix i que ells no poden oferir una oferta suficient davant la demanda".