La Brúixola 30/06/23

Avui a 'La Brúixola' ... Obrim amb plana econòmica perquè a partir de demà ja no es podran demanar pròrrogues dels contractes de lloguer al mateix preu ni es limitarà l'augment del preu del lloguer al 2%. Es tracta d'unes mesures impulsades per la Moncloa que decauen sense que hagi entrat en vigor encara la llei d'habitatge que ha de regular els preus dels lloguers. Analitzarem les intencions dels propietaris i com pot afectar aquesta situació al mercat. En plana política, l'expresident Carles Puigdemont ha declarat per videoconferència davant el Tribunal Superior de Justícia durant el judici a l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, per haver contractat com a assessor un mosso que, presumptament, va fer d'escorta de l'expresident. En un altre ordre de qüestions, parlem amb la secretària del sindicat IAC-CATAC, Assumpta Barbens, sobre la repetició de les oposicions que estabilitzen les places a l'administració pública de la Generalitat després del nyap del mes d'abril. S'hi presenten 13.500 persones. Durant el programa oferim també un reportatge de Montse Valls que ha parlat amb l'Associació Contra el Càncer a Barcelona sobre les persones que encaren les vacances d'estiu enmig d'un dol per la pèrdua d'un ésser estimat. Com cada divendres, Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano ens porten tota l'actualitat i agenda cultural de cara als pròxims dies.